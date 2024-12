Concorso ’Vota il tuo Presepe’. C’è ancora tempo per partecipare

I coupon stanno già arrivando in gran numero all’ufficio marketing de ‘il Resto del Carlino’, ma per chi volesse partecipare al grande concorso ‘Vota il tuo Presepe’ c’è ancora tempo. Più di dieci giorni, per la precisione, visto che per determinare la classifica finale verranno presi in considerazione tutti i voti arrivati in redazione fino a martedì 7 gennaio.

Ogni giorno sulle pagine del nostro quotidiano viene pubblicato un coupon con il quale è possibile esprimere il proprio voto, ma vi saranno delle date in cui questo tagliando varrà doppio per cui diventa importante non perdere neppure un giornale se si vuol far vincere la propria natività preferita. Alcuni presepi come quello di piazza Capitini o quello di via Parisio, allestito nell’abitazione della signora Piera Cavazza sono ormai entrati nella tradizione bolognese e grazie al tam-tam della curiosità hanno un grande flusso quotidiano di visitatori, mentre altri come quello del borgo medioevale ‘La Scola’ o della Chiesa Francescana di Porretta Terme che, essendo situati in provincia, fanno il pienone nei giorni di festa o durante il fine settimana.

Ognuno ha una storia particolare e la loro diffusione dimostra quanto sia ancora viva e sentita la rappresentazione della grotta di Betlemme. Ad esempio a Castel d’Aiano le natività che sono visitabili nei vari borghi di questo territorio montano sono circa un centinaio e visto l’interesse che ogni anno suscitano il comune ha postato sul proprio sito Internet una piantina grazie alla quale anche i turisti possono spaziare da un allestimento classico come quello che sfrutta il fascino delle grotte di Labante a quello in cui sono stati utilizzati i gusci di lumaca per il suo allestimento.

L’obiettivo del concorso è proprio quello di aiutare tutte queste realtà a farsi conoscere per aumentare il numero di chi li visita e tenere vivo l’entusiasmo di chi li allestisce. Tutti i presepi segnalati saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà nella mattinata di sabato 11 gennaio nell’aula Biagi della sede di via Enrico Mattei (nella foto, i premiata della passata edizione) e sarà presente il cardinale Matteo Zuppi.

L’iniziativa è arrivata alla sua settima edizione e l’esperienza dice che questi sono i giorni più cruciali, dove si moltiplicano i coupon che vengono raccolti anche se non sempre vengono compilati immediatamente dato che c’è chi prima di decidere si è fatto una scaletta dei luoghi da vedere e solo dopo questo tour esprime la sua prefenza, delineando in questo modo, la passione di chi decide di partecipare al concorso e votare la Natività che gli sembra più bella, toccande, suggestiva, originale. L’importante è inviarli per tempo ribadendo che devono essere spediti a ‘il Resto del Carlino – ufficio marketing – via Enrico Mattei 106, 40138 Bologna’ e devono pervenire entro martedì 7 gennaio 2025.

Massimo Selleri