Condanna bipartisan "Uniti contro la violenza Non dobbiamo cedere al ricatto degli eversori"

Condanna unanime delle minacce e solidarietà bipartisan a Bologna e al Carlino. Dopo la telefonata al nostro giornale, in cui si annunciava "un grave attentato" di matrice anarchica per "per i fatti relativi a Cospito", e la lettera con minacce al premier Giorgia Meloni e al ministro Guido Crosetto, la reazione della politica è compatta. "Non mi meraviglio che telefonate minatorie verso esponenti di governo e verso Bologna – dice il senatore Pier Ferdinando Casini – siano pervenute proprio al giornale della città, Il Resto del Carlino, presidio permanente di democrazia e libertà. Come ho avuto modo di dire recentemente, l’unica strada che l’Italia non può permettersi di intraprendere è quella di cedere al ricatto dei violenti". Anche il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami, che ieri è venuto in visita in redazione, è categorico: "Apprendo con preoccupazione la notizia di una telefonata rivendicata dagli anarchici in cui vengono rivolte minacce alla città di Bologna e ai suoi abitanti, oggetto di un non meglio precisato prossimo attentato. Ribadisco ancora una volta che queste minacce che si susseguono da giorni e che vorrebbero condizionare l’operato del Governo dimostrano solo la viltà e la violenza codarda di coloro che le...