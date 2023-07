Condannato a sei mesi per danneggiamento e minacce, assolto dallo stalking

È stato condannato a sei mesi e 20 giorni per danneggiamento e minacce, ma assolto dall’accusa di stalking e immediatamente scarcerato, il trentenne nordafricano residente a Vado che a gennaio fu arrestato due volte dopo le denunce della ex. L’uomo, assistito dall’avvocato Marco Sciascio, era stato arrestato prima il 7 gennaio per stalking nei confronti della giovane italiana con cui ha due figli, poiché aveva sfondato con un mattone, mai ritrovato, la finestra di casa della suocera in cui lei si era rifugiata coi bimbi; poi il 24 gennaio, perché violò i domiciliari per andare a cercare la ex compagna e minacciarla. In quell’occasione aggredì pure i carabinieri. Dopo l’aggravamento della misura si costituì spontaneamente alla Dozza. La Procura aveva chiesto l’assoluzione da tutto: è probabile che dopo le motivazioni la difesa faccia appello.