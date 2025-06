Condannato per spaccio in Tunisia. Deve scontare 20 anni di carcere. Il pusher arrestato in San Donato

In Tunisia come in Italia, aveva svolto sempre lo stesso mestiere: lo spacciatore. Ma alla fine i nodi sono arrivati al pettine della giustizia nel Paese d’origine dell’uomo. Che, negli scorsi giorni, ha diramato un mandato di cattura internazionale a carico del trentacinquenne. Per una pena pesante: il pregiudicato deve infatti scontare una contanna a 20 anni per l’attività di spaccio portata avanti in Tunisia, dove anche l’uso personale di sostanze stupefacenti viene punito con condanne non inferiori a un anno di reclusione.

Da diversi anni in Italia, il trentacinquenne forse non si aspettava di poter essere raggiunto dalla giustizia tunisina. Ambientatosi a Bologna, anche qui aveva avuto modo di farsi conoscere dalle forze dell’ordine, collezionando denunce per spaccio, ma anche per porto di oggetti atti ad offendere.

Così, quando ai carabinieri è arrivata la nota di cattura diramata dal Servizio cooperazione internazionale di polizia (Scip), i militari della stazione Bologna hanno subito riconosciuto il destinatario perché loro ‘cliente’. E hanno indirizzato le ricerche nei luoghi che sapevano essere frequentati dal ricercato. Ossia la zona di San Donato, dove abitava, e i bar nei pressi del giardino Parker Lennon. Dopo una mattinata di ricerche, quando i carabinieri sono tornati a bussare alla porta di casa dell’uomo, lo hanno trovato. Il trentacinquenne, in esecuzione del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria estera, è stato arrestato e portato al carcere Rocco d’Amato, a disposizione del presidente della corte d’Appello. Ancora non è chiaro se verrà estradato in Tunisia per scontare la sua lunga pena e in caso quali saranno i tempi di attuazione del provvedimento.