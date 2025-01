Condannato lo stalker del Palasport

Bologna, 29 gennaio 2025 – È stato condannato a quattro mesi, pena sospesa, il tifoso della Virtus basket di 28 anni accusato di stalking nei confronti di una donna di 36 con cui nel 2023 aveva avuto una breve relazione, dopo averla conosciuta nell'ambiente della pallacanestro.

Dettagli della sentenza

Il 28enne, assistito dall’avvocato Luca Portincasa, ha scelto il processo per rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena. Con la sentenza, decade la misura del divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico, precedentemente disposto. Il Gup Andrea Romito ha riconosciuto le attenuanti generiche e del risarcimento del danno nei confronti della parte offesa.

Le accuse della vittima

Secondo le accuse della vittima, assistita dall’avvocato Chiara Rinaldi, il 28enne avrebbe iniziato a perseguitarla da quando lei decise di interrompere il loro rapporto. Lui l'avrebbe importunata anche durante le partite della Virtus al palazzetto dello sport, chiedendole poi con insistenza di incontrarsi, e aveva contattato gli amici di lei perché intercedessero in suo favore. In alcune occasioni l’avrebbe anche seguita in auto e attesa nel parcheggio fuori dal posto in cui lei lavorava.

Reazioni e dichiarazioni

“Trovo la sentenza equilibrata, cosa da cui discende certamente soddisfazione – così l’avvocato Portincasa. Dopo la lettura della motivazione, tra un mese, si valuterà se proporre appello in merito alla qualificazione giuridica del reato, che a mio avviso deve essere derubricato in molestie".