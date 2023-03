CondimentiOff, la nuova edizione apre col cantautore Andrea Grossi

CondimentiOff, la rassegna culturale di Castel Maggiore arrivata alla sua quinta edizione, riparte con uno spettacolo di teatro canzone del cantautore romagnolo Andrea Grossi. Giovedì, alle 21, al Teatro Biagi D’Antona, va in scena ’Campione d’incassi

Come sopravvivere alla propria arte’ di e con Andrea Grossi (voce e chitarra), Francesco Cimatti (chitarre) Enrico Pelliconi (fisarmonica). Uno spettacolo che accende i riflettori su cose viste e vissute sotto le luci, spesso fulminate, di una ribalta che regala spintoni e rovinose cadute nella polvere.

Una commedia di vita artistica affrontata imparando a cadere senza infrangersi, con la capacità d’incassare ogni colpo e il coraggio necessario per rialzarsi sempre.

Se è vero che ’Uno su mille ce la fa’, questo spettacolo parla di tutti gli altri novecentonovantanove che non riescono a raggiungere il successo della ribalta ma, nonostante questo, continuano a lottare per la propria Arte.

Perché "la felicità non è semplice e facile come una canzonetta: è una lotta… quelli che non si stancano mai di cercare e di lottare e di fare, vi riescono, e credo che possano essere felici per tutta la vita" (G. Rodari, da “Il libro dei perché”).

Come un pugile sul ring, il nostro protagonista continua a incassare i colpi e a resistere alle avversità, restando in piedi fino alla fine, continuando a fare ciò che lo rende felice. ’Campione d’Incassi’ è uno spettacolo dove il racconto si fa strada tra le canzoni e parla della felicità e della sua costante ricerca.

Evento ad ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite - oppure tel. 3282389373.