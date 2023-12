"Condotta antisindacale". Il giudice condanna l’azienda

Vittoria della Fiom Cgil, in Tribunale, e condanna per condotta antisindacale per la 3F Filippi di Pian di Macina, a Pianoro. I contratti integrativi verranno restituiti a 250 lavoratori. Così ha stabilito 13 dicembre il giudice del Lavoro, Luigi Bettini, che ha accolto il ricorso della Fiom Cgil e condannato la 3F Filippi. La vicenda nasce da un aspro confronto fra l’azienda e la Fiom a seguito della rottura della trattativa per il rinnovo del contratto interno, a luglio.

A ripercorrere la vicenda è lo stesso sindacato: "A fronte dell’indisponibilita` della Fiom a sottoscrivere un accorso sul quale le Rsu e le organizzazioni sindacali non avevano avuto il mandato dei lavoratori, l’azienda ha posto in atto una serie di azioni per imporre i contenuti dell’accordo bocciato, minacciando i lavoratori di non riconoscere l’ultrattività della contrattazione precedente, causando, quindi, un danno economico notevole per i dipendenti". Fiom, poi, aggiunge: "L’elemento più grave che ha spinto il sindacato a ricorrere in tribunale sta nel fatto che l’azienda abbia provato ad addossare, in maniera esplicita e aperta, la colpa della perdita del contratto all’azione delle Rsu e della Fiom. La sentenza ristabilisce quindi la verità, sancisce la correttezza dell’azione delle Rsu e della Fiom e restituisce il contratto integrativo ai circa 250 lavoratori, riconoscendo come antisindacale la condotta della 3F Filippi".

L’azienda, da parte sua, "prende atto della pronuncia del Tribunale di Bologna", precisando che "la condanna di antisindacalità non riguarda, come inizialmente preteso da Fiom in ricorso, la conduzione delle trattative da parte di 3F, né il fatto che l’azienda abbia interloquito con i dipendenti per chiarire la propria posizione rispetto alla trattativa ed alla questione dei premi aziendali. Si tratta invece dell’interpretazione della comunicazione sindacale che, nel settembre del 2022, aveva richiesto l’avvio delle trattative e che, secondo la lettura aziendale, corrispondeva a una disdetta dell’accordo vigente del 2018". Pertanto, la 3F Filippi sta valutando "l’opportunità di un suo ulteriore vaglio in sede giudiziale".

z. p.