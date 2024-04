Conducenti e operatori di bus con mansioni a bordo

Tper è alla ricerca di 25 candidati al ruolo di Operatori/Operatrici di esercizio per la guida di mezzi della flotta aziendale dedicati al servizio di trasporto pubblico su percorsi di linea del territorio urbano o extraurbano di Bologna e Ferrara. I/Le conducenti effettuano partenze e transiti seguendo specifici turni macchina, rispettando i turni di guida e secondo programmi orari ben definiti. Età minima: 21 anni. Indispensabile possesso della patente b. I candidati saranno ammessi al percorso di acquisizione delle patenti soltanto se risulteranno idonei allo svolgimento delle mansioni di Operatore d’Esercizio. Indispensabile il possesso della licenza media inferiore e la buona conoscenza della lingua italiana. Prima dell’assunzione i candidati verranno inseriti in percorsi formativi specifici per l’acquisizione delle patenti D e CQC persone per un impegno temporale di circa 3/4 mesi. Luogo di lavoro: Bologna e provincia Contratto: CCNL AUTOFERROTRANVIERI - Operatore di esercizio parametro 140 - Tempo Indeterminato o Apprendistato (per persone under 30 o percettori NASPI)

Orario: Tempo Pieno su TURNI