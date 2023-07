Confabitare boccia la svolta Zanni: "Produrrà solo inquinamento Per noi necessario un referendum"

"La mobilità a Bologna? Un disastro. Il Comune sta inanellando una sequela di errori che i cittadini pagheranno a caro prezzo per anni. Dopo il passante e il tram ci mancava solo la città ai 30 all’ora. Tra pochi mesi muoversi sotto le Due Torri sarà un incubo e non solo per gli automobilisti". Alberto Zanni, presidente di Confabitare, boccia senza appello le politiche sulla mobilità della giunta Lepore.

Perché un ‘No’ così netto al progetto della ‘Città 30’?

"Si tratta di un provvedimento di immagine, più che altro. Aggiungo che porre il limite dei 30 orari praticamente in tutta la città, salvo rare eccezioni, è un’assurdità che produrrà solo caos e disagi. Altro che città green".

Il limite dei 30 non le piacerebbe proprio da nessuna parte?

"Può avere senso in alcune strade del centro storico, ma estenderlo all’intero territorio comunale è francamente inconcepibile. E’ facile prevedere un aumento dell’inquinamento e ulteriori restrizioni al traffico con code e rallentamenti un po’ ovunque"

Gli associati sono d’accordo?

"Sì. Nelle scorse settimane abbiamo fatto un sondaggio su un campione rappresentativo dei ca 5mila iscritti Confabitare in città. Ebbene, oltre l’80% degli interpellati si è dichiarato contrario al limite dei 30 orari".

Lei quindi cosa farebbe per risolvere l’annoso problema della mobilità in città?

"Più autobus a idrogeno e soprattutto meno limiti e restrizioni, io la penso nel senso opposto: con troppi divieti crei troppe pastoie al traffico. E sono contrario anche ai velox, servirebbe semplicemente un maggior controllo degli agenti di Polizia Locale. Siamo a favore della riduzione dell’inquinamento, come tutti, e siamo a favore della mobilità ciclabile. Ma serve equilibrio, tutti le usano e non è accettabile una guerra perenne contro le auto".

Lei ha apertamente appoggiato la candidatura a sindaco di Lepore nel 2021: nel programma c’erano sia il tram, al quale lei era stato storicamente contrario pur con una posizione poi ammorbidita, sia la Città 30. Ne avevate parlato?

"Lepore è stato una delusione. Sia sul tram, sia sulla Città 30 ci aveva dato delle rassicurazioni che poi sono state completamente disattese. Noi ora peraltro ci sentiamo ignorati, ecco perché chiediamo che Confabitare sia inserita nella cabina di regia che sovraintenderà ai lavori di realizzazione della tramvia, che venga istituito un fondo di garanzia per i danni provocati dai cantieri e che i proprietari vengano risarciti in maniera congrua attraverso sgravi fiscali".

Ora Confabitare in concreto cosa pensa di fare?

"Coalizzare tutte le realtà contrarie e organizzare una massiccia raccolta firme per un referendum consultivo. In una materia così delicata è giusto che i bolognesi possano esprimere liberamente la loro opinione".

Paolo Rosato