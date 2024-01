"Confabitare, il 92% degli associati dice No"

Tra gli associati di Confabitare, a Bologna, non c’è dubbio che la Città 30 abbia poco appeal. L’associazione dei proprietari immobiliari segnala di aver realizzato un sondaggio interno e "i risultati dell’indagine sono stati inequivocabili: il 92% degli associati partecipanti si è dichiarato contrario, esprimendo preoccupazioni rilevanti riguardo ai potenziali effetti negativi di tale iniziativa". Durante il sondaggio, spiega Confabitare in una nota, "numerosi associati hanno sollevato importanti preoccupazioni in merito alla zona 30. Tra queste spiccano l’inquinamento generato dal traffico veicolare, le restrizioni alla circolazione stradale e la potenziale redistribuzione del flusso di traffico, che potrebbe penalizzare anche le vie alternative".

Per il presidente di Confabitare, Alberto Zanni, è "fondamentale coinvolgere cittadini e organizzazioni rappresentative nel processo decisionale, per garantire che le scelte in materia di mobilità siano prese in modo oculato e sostenibile per l’intera comunità. Per questo Confabitare chiede che venga indetto un referendum per valutare il provvedimento". Ma l’indagine non ha fatto emergere preoccupazioni legate solo a questo provvedimento: infatti "il sondaggio mette in luce preoccupazioni sulla mobilità e disapprovazione nei confronti della zona 30, del tram e del Passante", segnala Zanni. Dunque su tutti questi temi "è fondamentale che le preoccupazioni sollevate dagli associati di Confabitare vengano attentamente prese in considerazione, poiché rappresentano aspetti di grande importanza per la città", conclude il presidente.