Confabitare, l’assemblea: "Scatto sul Piano casa"

Si è conclusa a Bologna l’Assemblea nazionale di Confabitare, associazione proprietari immobiliari, due giornate dense di analisi e confronto al Savoia Hotel Regency che hanno riunito i dirigenti nazionali e i presidenti provinciali dell’associazione.

A fare da filo conduttore la voce del presidente nazionale Alberto Zanni, che ha dato sostanza e visione a un dibattito capace di intrecciare sicurezza, politiche abitative, bonus fiscali, rilancio delle zone montane e formazione.

La questione della sicurezza, inevitabilmente, è stata al centro dell’agenda. Zanni ha richiamato l’attenzione sul tema delle occupazioni abusive, che rappresentano una ferita per i proprietari e una minaccia alla certezza del diritto. Il recente Decreto Sicurezza ha introdotto procedure più rapide di sgombero, ma, osserva il presidente, "la vera sfida non è scrivere nuove norme, bensì garantire che siano applicate senza ritardi né incertezze. Perché la legge, se rimane sulla carta, non tutela nessuno". Ma non c’è solo la difesa della proprietà: Zanni allarga lo sguardo al grande tema del Piano Casa, che il governo ha evocato e che richiama, per molti, l’epopea del Piano Ina-Casa Fanfani. Il presidente di Confabitare invita alla cautela: "Allora si parlava di centinaia di cantieri aperti in poche settimane, di due milioni di vani realizzati in pochi anni, di un intero Paese che ripartiva. Oggi siamo ben lontani da quello slancio. Ora servono strumenti concreti, procedure snelle, una regia capace di tenere insieme pubblico e privato". La riflessione si allarga così al tema delle famiglie che vivono in quella che Zanni definisce una ’zona grigia’: non povere, ma comunque fragili, esposte al peso del carovita, degli affitti, delle spese scolastiche. "Ci sono nuclei che appaiono in una situazione d’agio sulla carta, ma basta una minima oscillazione dei prezzi per mettere tutto in crisi. Ecco perché occorre rivedere i criteri d’accesso agli aiuti, andando oltre la logica aritmetica e guardando alla sostanza delle condizioni di vita". Nel dibattito, ha trovato spazio anche il ddl Montagna e la ’formazione’, parola chiave per spiegare la competenza dei professionisti Confabitare.