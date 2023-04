Confabitare ne parla al Regency Hotel

’Direttiva europea sulle case Green, bonus o malus?’ È il tema del convegno organizzato da Confabitare, in collaborazione con Azione, che si terrà oggi dalle 17 alle 20 presso il Centro congressi Hotel Savoia Regency in via del Pilastro, 2, a Bologna.

Due le tavole rotonde che dibatteranno sul tema. Ecco i protagonisti: il presidente Alberto Zanni, Marco Lombardo e Isabella De Monte di Azione, Gianluca Natalini (Crif), Leonardo Fornaciari (Ance), Marco Filippucci (Ordine Architetti), Elena Zunarelli (Ordine Ingegneri), Anna Letizia Monti (Ordine Dottori agronomi), Michele Roveri (Studio Mario Cucinella Architetti), Vladis Vignoli (Consulente Confabitare) e Luca Capodiferro (presidente Centro studi Confabitare).