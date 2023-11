Confabitare: "Più studi sul Tram"

Visti i problemi della Garisenda, Alberto Zanni, numero uno di Confabitare, lancia un altro allarme che riguarda i palazzi storici. "In vista della progettata realizzazione della tramvia nel centro storico di Bologna, è essenziale prendere in considerazione le implicazioni per il nostro prezioso patrimonio storico e architettonico".

Zanni si dice preoccupato per "l’impatto delle vibrazioni causate dal passaggio del Tram sulla stabilità delle fondazioni dei palazzi storici situati nel percorso lungo le vie San Felice, Ugo Bassi, Indipendenza e molti altre". Da qui, il presidente di Confabitare esorta l’amministrazione "a svolgere uno studio dettagliato sugli effetti potenziali della tramvia sui nostri edifici".

Intanto non si ferma il dibattito sugli effetti della chiusura dell’area sotto la Garisenda. La Consulta della bicicletta ha anche lanciato un sondaggio tra gli amanti delle bici così da capire come ridurre i disagi.

"Nel prossimo mese si definirà un piano di mobilità definitivo, che resterà in vigore fino al termine dei lavori. Mentre nel dibattito pubblico tuonano le voci di chi vorrebbe far saltare la Città 30 o eliminare la pedonalizzazione di piazza Aldrovandi, per noi è il momento di ragionare sulle soluzioni da mettere in campo per la ciclabilità in centro storico", scrive sui social la Consulta.