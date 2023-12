Confabitare regala un concerto gospel

Confabitare è pronta a regalare un inizio di festività natalizie indimenticabile, a tutti i cittadini organizzando un concerto Gospel che si terrà domani nella chiesa dei Celestini, in via D’Azeglio 30 alle ore 17 con gli Spirituals Ensemble.

La scelta di Confabitare, che recentemente ha confermato all’unanimità Alberto Zanni (foto) come presidente per i prossimi 7 anni, di ospitare il concerto Gospel in questa incantevole chiesa storica è un omaggio al patrimonio culturale e artistico di Bologna. L’invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini di Bologna. Gli Spirituals Ensemble sono un coro Gospel nato a Bologna nel 1982 e diretto da Massimo Gallo.