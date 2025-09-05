Confabitare: "Residenti all’oscuro dei lavori"

Confabitare lancia una nuova sferzata all’amministrazione. Al centro, ancora una volta, le critiche al progetto del tram e alla "mancata comunicazione" da parte del Comune verso i residenti. "Il cantiere del tram in via di Corticella, con la chiusura del tratto tra via Primaticcio e via Edera De Giovanni, resta una fonte di incertezza – puntualizzano dall’associazione –. A pochi giorni dall’avvio, lunedì, i residenti segnalano a Confabitare che non è stato ancora chiarito come verranno riorganizzati i percorsi dei mezzi pubblici né dove saranno collocate le fermate provvisorie. Una situazione che non riguarda solo la viabilità, ma la vivibilità stessa all’interno del quartiere".

"Non sapere dove prendere un autobus o dove scendere, significa alterare la routine delle famiglie, rallentare i tempi di chi lavora, mettere in difficoltà studenti e anziani – spiega Alberto Zanni, presidente di Confabitare –: abbiamo ricevuto decine di segnalazioni di associati che denunciano questo problema".

Per l’associazione dei proprietari immobiliari "in una fase così delicata, l’incertezza è il peggiore dei segnali che un Comune possa dare". Per Confabitare la lettura immobiliare è chiara: "Un contesto percepito come caotico o inaccessibile riduce l’attrattività delle case e dei negozi, perché chi cerca casa o valuta un investimento misura non solo i metri quadrati, ma anche il contesto urbano che incide non poco sulla vivibilità".

"Il Comune deve rendere chiari orari, fermate e deviazioni chiude Zanni –, perché chiedere ai cittadini di adattarsi ai cantieri senza strumenti semplici e immediati per orientarsi, rischia di aggravare il disagio. Non è solo una questione di traffico: è la qualità della vita e la tenuta sociale dei quartieri che oggi vengono messe in discussione".