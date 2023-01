Confabitare rilancia "Pene più dure ai writers"

di Giorgia De Cupertinis

Alberto Zanni, presidente di Confabitare, il 2022 si è concluso. Quali sono i maggiori successi registrati negli ultimi dodici mesi?

"Nel corso dell’anno abbiamo raggiunto ben più di un obiettivo. Ma i successi più significativi sono tre: il primo, senz’altro, è il protocollo d’intesa con il Comune per la rimozione dei graffiti, firmato a maggio. Grazie a questo patto, il primo intervento è a spese del Comune stesso, che procede in seguito all’autorizzazione del privato. Il quale si impegnerà poi a mantenere i muri puliti".

Come sta procedendo?

"Si tratta di un protocollo studiato in modo dettagliato e che continuiamo a sviluppare anche nei mesi successivi, assieme ai condomini e agli amministratori, per aumentare sempre più la sensibilizzazione sul tema: sono già stati realizzati, infatti, diversi interventi per ripulire i muri. I cittadini lo apprezzano, perché vogliono che Bologna sia pulita. Servono però maggiori controlli in strada, così come una maggiore illuminazione e pene più severe per chi imbratta i muri".

Che cos’altro?

"Un altro grande traguardo è stato l’ascensore di Emo Gruppioni, a Borgo Panigale. Dopo quindici anni, l’85enne (bloccato in carrozzina a seguito di un ictus, ndr) è riuscito finalmente a uscire di casa. La realizzazione dell’elevatore, inoltre, è stata a costo zero perché rientrava tra gli interventi del 110%. Il terzo successo, infine, è stata la vittoria sull’imu, dove la Corte Costituzionale ha azzerato l’imposta per i coniugi che vivono in case diverse".

Una bella tripletta, insomma.

"È stato un anno difficile per tutti, ma nonostante le criticità, quando si prendono a cuore determinati temi, le soddisfazioni riescono comunque a esserci".

Il 2022, però, è stato caratterizzato anche dall’impennata delle rate dei mutui. Che prospettive ci sono in merito?

"La situazione non è allarmante, ma non è comunque positiva. Dopo gli aumenti in bolletta, sono aumentati anche gli interessi da restituire agli istituti di credito. Molte giovani coppie, e non solo, non se la sentono di acquistare un’abitazione e, al contrario, preferiscono cercare una casa in affitto. D’altra parte però, più si alza la richiesta, più salgono anche i prezzi degli stessi affitti..."

Mercoledì, inoltre, c’è stato un incontro con la vicesegretaria e portavoce di Azione, Mariastella Gelmini.

"È stato un confronto proficuo, dove abbiamo parlato delle occupazioni abusive, delle violazioni di domicilio, dato che c’è una ripresa del fenomeno anche nella nostra città. È necessario, infatti, rendere più severe le pene per chi occupa abusivamente. Non solo: abbiamo parlato dell’andamento del mercato immobiliare, con un particolare focus su Bologna, e del tema riguardo gli affitti turistici, una situazione che non va bloccata ma sicuramente monitorata con più attenzione".

Quali sono le aspettative per il 2023?

"Tra i tanti nuovi obiettivi, quest’anno realizzeremo un osservatorio di Confabitare sulle politiche abitative, uno strumento che raccoglierà tutti i dati a livello locale. Sarà uno strumento fondamentale per monitorare gli scenari futuri".