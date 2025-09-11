Confabitare su viabilità e rientro a scuola:: "Bisogna pianificare orari e accorgimenti"

Alberto Zanni, presidente di Confabitare, scrive al sindaco Matteo Lepore paventando la collisione tra traffico da rientro scolastico e cantieri: "Bologna merita un settembre sostenibile". "Dopo la pausa estiva, le strade, già strette per via dei cantieri, tornano a soffocare sotto l’urto delle code mattutine – si legge in una nota dell’associazione dei proprietari immobiliari –. Confabitare chiede soluzioni concrete da parte delle istituzioni e accorgimenti pratici".

"Una città che chiede ai cittadini di avere pazienza, senza pianificare alternative, dimentica che sta incidendo pesantemente sulla loro qualità della vita", puntualizza Zanni.

Tra le richieste di Confabitare al Comune spicca "una comunicazione accessibile e tempestiva, che anticipi in maniera trasparente gli orari e i luoghi critici per evitare rallentamenti". Poi parcheggi gratuiti in determinate fasce orarie e altri temporanei vicino a scuole e ospedali, trasporto pubblico gratuito in base agli orari, tariffe agevolate e abbonamenti ridotti sui mezzi pubblici, presenza costante di operatori e vigili nelle aree più trafficate, scaglionamento degli orari di ingresso e uscita da uffici e scuole. "Non possiamo eliminare i cantieri, ma possiamo ridurre l’impatto con piccoli accorgimenti: partire con anticipo, condividere i viaggi, usare parcheggi e mezzi pubblici quando possibile", chiude Zanni.