Confabitare, summit nazionale, tra formazione e novità normative

Si è conclusa ieri l’Assemblea Nazionale di Formazione di Confabitare, un evento esclusivo che ha riunito in città i dirigenti nazionali dell’associazione dei proprietari immobiliari, provenienti da tutta Italia. Un’importante occasione di confronto e approfondimento, in cui si sono affrontate tematiche cruciali e nuove normative che regolano il settore. "Per districarsi nella giungla normativa di un settore in continua evoluzione come il nostro – ha commentato Alberto Zanni (foto), presidente nazionale di Confabitare – la formazione e l’aggiornamento sono fondamentali". Tra i temi affrontati il decreto Sicurezza, con le sue disposizioni contro le occupazioni abusive, e il Decreto Salva Casa, con un’analisi approfondita su come queste normative possano influenzare positivamente il mercato immobiliare, agevolando la gestione della proprietà. Il materiale formativo preparato dal Centro Studi nazionale è stato il supporto per queste attività, facendo dell’Assemblea Nazionale di Formazione un importante momento di perfezionamento professionale.