Confagricoltura Bologna: bilancio 2024 tra sfide climatiche e successi vitivinicoli

Bilancio di fine anno in chiaroscuro quello presentato ieri mattina a Tizzano di Casalecchio dal presidente di Confagricoltura Bologna Davide Venturi, che negli spazi della cantina Visconti di Modrone ha disegnato una situazione di incertezza dovuta dall’andamento climatico e dalla situazione dei mercati.

"Le difficoltà produttive, soprattutto in alcuni comparti, persistono da anni facendo perdere redditività alle aziende agricole, e su queste situazioni già compromesse si abbattono gli effetti dei cambiamenti climatici. Non possiamo più farci trovare impreparati sulla prevenzione dal dissesto idrogeologico. Dopo le alluvioni del 2023 e soprattutto quelle del 2024 è arrivato il momento che le Istituzioni a tutti i livelli mettano a punto un cronoprogramma condiviso e ben definito degli interventi a tutela del territorio" - ha scandito Venturi osservando che le campagne elettorali sono finite e che "il tema della prevenzione dal dissesto idrogeologico deve diventare prioritario per gli amministratori per dare risultati tangibili alle imprese. Solo in questo modo gli agricoltori possono essere messi in condizione di lavorare, investendo risorse e generando così redditività".

Positivi i bilanci del settore vitivinicolo "che ha prodotto di più e con una maggiore qualità rispetto al 2023, anche se sul mercato del vino ci sono problemi di domanda anche perchè sulle tavole dei locali bolognesi il Pignoletto è ancora troppo poco". E positivi anche i numeri del latte alimentare e dei prodotti lattiero-caseari e in primis il Parmigiano Reggiano che vive col timore dell’introduzione di nuovi dazi da parte dell’amministrazione Trump.

Disastroso invece il bilancio della stagione bieticola che era iniziata sotto i migliori auspici ma poi naufragata in un mare di fango secondo il vicepresidente Marco Caliceti che ha poi approfondito il quadro della frutticoltura con i prezzi remunerativi ma alle prese con i problemi del gelo e delle malattie fungine.

Decisa è stata poi la richiesta di cambiare la legge urbanistica: "Gli agricoltori possono dare risposte all’emergenza abitativa, recuperando e rigenerando le centinaia di immobili rurali inutilizzati, strutture che il Piano Territoriale Metropolitano non consente di inserire nel mercato abitativo a causa di alcuni vincoli da rivedere".