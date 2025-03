Confagricoltura dona ai carabinieri un visore termico contro i predoni

Confagricoltura di Bologna dona ai carabinieri della compagnia di Molinella un monocolo termico. I militari della Compagnia della Bassa Bolognese, comandati dal capitano Tommaso Marizza, hanno ricevuto un monocolo termico marca Hikmicro, modello Falcon FH 25 da parte di "Confagricoltura Bologna". La consegna del dispositivo, concesso a titolo di comodato gratuito, senza limitazioni di tempo e utilizzo, è avvenuta alla presenza del Presidente di Confagricoltura Bologna, Davide Venturi, e del Comandante Provinciale Carabinieri Bologna, il generale di Brigata Ettore Bramato che ci ha tenuto a ringraziare personalmente, al momento della consegna, l’organizzazione bolognese. Con loro anche il capitano della Compagnia Marizza.

L’apparecchiatura preziosa ricevuta dai militari sarà utilizzata nei servizi preventivi notturni ai reati predatori nelle aree rurali della Bassa bolognese, territorio che comprende una vasta area dove l’utilizzo dei visori termici sono particolarmente d’aiuto ai militari. Così Tommaso Marizza: "Nel dettaglio questo strumento d’avanguardia che ci è stato donato verrà utilizzato dalla nostra Compagnia per contrastare i reati predatori sul territorio, per le attività di controllo più in generale, per le attività di indagine e nella ricerca delle persone".

z. p.