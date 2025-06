Confagricoltura e la transizione green. Venturi: "Servono mezzi e competenze"

L’innovazione in agricoltura è oggi più che mai un passaggio obbligato, ma per renderla concreta servono – oltre alle risorse adeguate – strumenti, formazione e accompagnamento strategico alle imprese agricole. È quanto emerso ieri mattina all’assemblea pubblica di Confagricoltura Bologna a Grand Tour Italia dal titolo "Innovare per crescere. Crescere per durare".

"Oggi innovare significa dare risposte concrete a sfide quali la sostenibilità ambientale, la competitività economica, la gestione del rischio climatico e la pressione del mercato globale – ha detto Vittoria Maccolini, vicepresidente di Confagricoltura Bologna –. Tuttavia, se da un lato ci viene chiesto di inquinare meno, e riteniamo sia giusto, bisogna considerare come l’introduzione di nuove tecnologie in campo agricolo, per quanto necessaria, richieda sia risorse economiche che competenze tecniche e strategiche per applicarle in modo efficace. Senza un sostegno strutturale e un’adeguata preparazione delle aziende, il rischio è quello di rallentare i processi di transizione e di minare la sostenibilità economica delle aziende", ha aggiunto Maccolini.

Dalla relazione di Cristina Tinelli, direttore area internazionale e Unione Europea di Confagricoltura, sono poi emersi gli attuali limiti della politica comunitaria. "L’innovazione in agricoltura non è solo una prospettiva di modernizzazione delle nostre aziende, ma una necessità per garantire il futuro del settore – ha sottolineato il presidente di Confagricoltura Bologna, Davide Venturi –. La nuova visione presentata dalla Commissione Ue segna una svolta, ma servono strumenti adeguati per assicurare competitività alle imprese e sostenibilità economica al settore. Occorrono ingenti risorse per affiancare il mondo agricolo nei percorsi di innovazione". Per questo, ha sottolineato Venturi, "chiediamo che l’Ue inverta drasticamente la rotta, che dalle parole si passi ai fatti e si doti il settore agricolo delle risorse necessarie per accompagnare le aziende e l’intera filiera nella transizione tecnologica e digitale, con incentivi e strumenti finanziari adeguati. E auspichiamo di avere al nostro fianco in questa battaglia le istituzioni locali con i parlamentari e gli europarlamentari espressione del nostro territorio".