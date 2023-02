Confagricoltura: "Frutteti, manca all’appello il 20% della forza lavoro"

La siccità, il via libera all’etichetta irlandese con l’allerta salutistica sul vino, ed ora il deficit di manodopera per la potatura di vigneti e frutteti. Inizio tutto in salita per l’imprenditoria agricola bolognese che oggi, su iniziativa di Confagricoltura Emilia Romagna, in un convegno al Centergross di Bentivoglio fa il punto su ‘L’agricoltura dalla manodpera alla robotopera: i profili ricercati in Emilia Romagna’. "Manca all’appello almeno il 20% in media della forza lavoro necessaria per le prime operazioni di potatura nei frutteti e nei vigneti. E chi si presenta spesso non è specializzato, creando all’azienda non poche difficoltà operative e gestionali. Ci troviamo a fronteggiare – spiegano i vertici dell’organizzazione agricola regionale – una situazione simile a quella dell’anno scorso, con aziende spesso sotto organico e la mancanza sempre più accentuata di operai qualificati anche stranieri, che dopo il tirocinio in Italia optano per offerte economicamente più interessanti in altri paesi europei dove il costo del lavoro per le imprese è inferiore al nostro".

Un quadro che verrà approfondito durante il convegno nel corso del quale saranno presentati i risultati della ricerca a cura dell’ufficio studi di Umana, dal titolo "Lavoro e nuove competenze nell’agricoltura dell’Emilia-Romagna".

L’indagine svolta in regione tra i soci di Confagricoltura, mette in luce i fabbisogni occupazionali del settore primario e i canali di reperimento, l’impatto della trasformazione digitale in azienda e le specializzazioni richieste, le modalità con cui il comparto si presenta al mercato del lavoro, il contesto attuale e le prospettive di crescita del settore. E proviene dai Colli bolognesi la proeccupazione per gli effetti dei ‘messaggi allarmistici sul vino’: "La decisione della Commissione di non contrastare le misure introdotte dalla normativa irlandese è un atto molto grave – spiega Marco Caliceti, vice-presidente di Confagricoltura Bologna e direttore della cantina Tizzano di Casalecchio – in quanto dà l’opportunità a ogni singolo paese di intraprendere iniziative nazionali unilaterali, creando un potenziale ostacolo al funzionamento del mercato unico. Le aziende che esportano rischiano infatti di essere fortemente colpite dalle varie interpretazioni che i singoli stati possono dare e di vedere così ridotte le loro possibilità di guadagno. Opinione condivisa dal presidente del Consorzio vini colli bolognesi, Francesco Cavazza Isolani: "Non si può che definire questa decisione come un grande errore. Il vino è uno dei pilastri della dieta mediterranea. E’ l’abuso di alcol e non il consumo moderato ad essere pericoloso per l’organismo". Fabio Bottonelli, della cantina Manaresi di Zola va dritto al punto: "Inutile nasconderlo: abbiamo paura che questa interpretazione possa espandersi a macchia d’olio in altri paesi strategici per l’export".

g. m.