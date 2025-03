Confartigianato e il futuro: "Nuovo patto con la Regione"

Condivisione: con le imprese e con le istituzioni. Riconfermato per il secondo mandato alla presidenza di Confartigianato Emilia-Romagna, Davide Servadei punta per le oltre 400mila imprese affiliate in Emilia-Romagna sulla necessità di coniugare innovazione e tradizione, cultura e tecnologia all’interno di un dialogo aperto con la Regione. Rieletto nei giorni scorsi per acclamazione, Davide Servadei individua per i suoi prossimi quattro anni di mandato tutti i suoi obiettivi.

Presidente, le sfide locali e globali per la piccola impresa sono sempre più complesse. Quali sono le prospettive per i prossimi anni?

"Sul piano internazionale stiamo vivendo una situazione complicata di cui non possiamo essere altro che spettatori, una situazione che porta a cambiamenti rapidi che toccano ovviamente anche le piccole imprese. Pertanto preoccupano i dazi degli Stati Uniti, ma al momento attuale sinceramente devo dire che tra gli imprenditori creano molto di più allarme gli aumenti di Irap e del Bollo auto approvati dalla Regione senza alcuna condivisione con le parti sociali. Se vogliamo che ci sia una tenuta dell’economia locale serve un dialogo aperto con le istituzioni, Regione in primis, e la concertazione dei provvedimenti, altrimenti si rischiano ricadute che in questo caso possono pesare anche molto sul settore dell’automotive e sull’impoverimento progressivo del ceto medio".

Le priorità dei prossimi mesi?

"Come primo punto, occorre che come associazione manteniamo un forte coordinamento tra il livello nazionale e quello regionale, poi serve che ci rimettiamo a lavorare con la Regione all’interno del tavolo per il lavoro e per il clima, per ottenere risultati importanti anche per quanto riguarda le possibilità di finanziamento alle imprese, risorse che sono fondamentali per la crescita e la modernizzazione delle attività".

Quali sono gli ambiti in cui il settore dell’artigianato ha investito di più?

"In Emilia-Romagna circa il 70% delle imprese nel post Covid ha effettuato investimenti nella trasformazione digitale, in particolare in sicurezza informatica, internet ad alta velocità, cloud, mobile e big data analytics. Circa l’80% si è impegnata a svolgere azioni a tutela dell’ambiente come il miglioramento nello smaltimento dei rifiuti, la riduzione dei consumi di energia e l’impiego di rinnovabili. Si è registrato anche un impegno crescente nell’impegno sociale in particolare nel miglioramento della salute dei lavoratori e nelle donazioni a scopo benefico. La piccola impresa si è molto evoluta e presenta una seconda generazione di imprenditori molto attenti all’innovazione, nonostante le criticità".

Quali sono i maggiori ostacoli al rinnovamento aziendale?

L’incertezza economica e la stretta monetaria che dura dal 2023 ha portato a circa un 40% di imprese a rallentare o ridurre gli investimenti. La corsa delle micro e piccole imprese che hanno varcato le frontiere dell’intelligenza artificiale è frenata dalla difficoltà di trovare personale qualificato. Su oltre 30mila lavoratori con elevate e-skill 4.0 richiesti dalle aziende ne mancano all’appello quasi 18mila".