Confartigianato, energie rinnovabili in primo piano

Comunità energetiche rinnovabili in primi piano, lunedì scorso, nel convegno organizzato da Confartigianato Emilia-Romagna nell’ambito delle iniziative per la Settimana per l’energia e la sostenibilità. Chiamati a confrontarsi allo Zanhotel di via Boldrini dal padrone di casa, il presidente Davide Servedei, c’erano Letizia Zavatti, funzionaria dell’Area energia, economia verde Regione Emilia-Romagna, Marco Costa dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile Daniela Pedduzza, presidente di Confartigianato Cesena che ha portato l’esempio della Cer che la sua associazione ha costituito in Romagna. Moderava Cristina Degliesposti, giornalista de il Resto del Carlino.