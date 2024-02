Confartigianato incontra il Papa: "Modellate la materia come Dio"

Oltre settemila imprenditori e rappresentanti del sistema confederale, di cui più di mille provenienti dalla nostra regione, hanno partecipato ieri mattina all’udienza di Papa Francesco in Vaticano, dedicata a Confartigianato, mondo che dà un grande contributo allo sviluppo della comunità. "L’uso delle tecnologie è necessario per l’avanzamento della società, ma non deve sostituire la fantasia dell’uomo – ha spiegato il papa –. Le macchine aiutano il progresso, le persone inventano. Il lavoro è connesso con mani, occhi e piedi, ma c’è il cuore che unisce tutto. Il lavoro manuale rende partecipe l’artigiano dell’opera di Dio: arriva prima di tutti a intuire il destino di bellezza che può avere la materia, e questo lo avvicina al creatore". Poi, "non abbiate timore di includere le categorie più fragili – ha concluso il pontefice –, vi ringrazio per il contributo che date per abbattere i muri delle disabilità".

Parole che arrivano dritto al cuore degli imprenditori. "Un riconoscimento del contributo del valore artigiano alla bellezza del mondo – afferma Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia Romagna -. Ho avuto il privilegio di essere tra le prime file e ho avvertito un’emozione che colpisce nel profondo. Come confederazione abbiamo donato al pontefice due opere plasmate da mani artigiane: una croce in legno e una ’Madonna del fango’ in cotto, realizzata da artigiani faentini con il fango dell’alluvione dello scorso maggio". "Migliaia di cuori creativi e abili mani si sono uniti, portando con sé la bellezza dell’artigianato, che è un’espressione dell’animo umano – ha aggiunto il segretario regionale Amilcare Renzi –. Papa Francesco ha ricordato il valore dell’artigianalità, della manualità dell’uomo che deve essere protagonista anche nei processi di innovazione tecnologica".