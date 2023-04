Confartigianato: "La bretella è necessaria"

di Massimo Selleri

Confartigianato scende in campo per sostenere la bretella Reno-Setta, uno dei due progetti che i tecnici di Anas stanno studiando su indicazione del vice ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami e di alcuni sindaci della montagna, per garantire un collegamento rapido tra la montagna e la città. "Dobbiamo prendere atto del fatto che alcune aziende – spiega il segretario di Bologna di Confartigianato Giuseppe Cremonesi – hanno chiuso o si stanno trasferendo per la mancanza di infrastrutture che consentano un trasporto rapido delle merci e delle materie prime. L’unico modo per invertire questa tendenza è quello di risolvere in tempi rapidi questa questione. Per quello che si è letto sulla bretella si può dire che essa ha il merito di avere tempi di realizzazione ragionevoli e di garantire collegamenti efficaci. Questo è quello di cui ha bisogno la montagna".

La vostra posizione è motivata anche dal fatto che l’opera metterebbe in comunicazioni le due valli?

"Questo è quello che spesso ci chiedono le piccole imprese della zona. Da una parte c’è la necessità di poter raggiungere bacini importanti come quelli modenesi di Zocca o di Montese e dall’altra di avere un accesso altrettanto rapido con la Toscana. La frana tra Rioveggio e Vado prima e la chiusura del ponte Da Vinci poi hanno dimostrato quanto le due zone abbiano relazioni molto strette dal punto di vista economico. Oggi per raggiungere due località che in linea d’aria distano poco più di un chilometro è necessario perdere molto tempo e in un modo dove la competitività è molto accesa questo non è più possibile".

Di quanti anni siamo indietro rispetto alle esigenze del territorio?

"Troppi. Trent’anni fa si parlava di costruire una variante per snellire il traffico sull’autostrada e di raddoppiare la linea ferroviaria della Porrettana. Oggi solo la prima opera è stata fatta, mentre la seconda va avanti a singhiozzo. Aspettare significa perdere qualcosa e bisognerebbe anche dire che mettere in contrapposizione la bretella con l’ammodernamento della statale Porrettana è sbagliato, perché questi collegamenti rispondono ad esigenze diverse".

Cosa intende per perdere qualcosa?

"Con la chiusura o il trasferimento di alcune piccole e medie imprese si è scoperto che queste ultime svolgevano una funzione importante nel presidio del territorio e nella tutela dell’ambiente. Inoltre, le esigenze di queste realtà spesso portano vantaggi a tutti gli abitanti di una zona e non solo all’azienda stessa. Penso, ad esempio, alla fibra ottica o ai collegamenti digitali in generale. Le imprese che rappresentiamo non forniscono solo occupazione, ma hanno una funzione positiva per lo sviluppo di tutta l’area in cui si inseriscono. Perché possano continuare ad esistere in montagna hanno bisogno di infrastrutture che le consentano di restare competitive".