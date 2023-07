Confartigianato non ci sta "No a figli e figliastri Aziende stremate"

"Non si possono fare figli e figliastri". Amilcare Renzi, segretario regionale di Confartigianato Emilia Romagna, non ha dubbi: bisogna inserire i Comuni esclusi dalla lista al più presto. "Bologna e la Romagna si stanno rimettendo in piedi, ma da sole non ce la fanno – spiega il segretario –. Ha bisogno di interventi tempestivi quanto prima, con certezza. Ad oggi non ci sono, e i territori che hanno subito dei danni non possono essere divisi fra figli e figliastri".

Come si sentono le imprese?

"Chi ha subito danni si sente tradito, tra frane, strade bloccate e precarietà. È un disagio estremamente forte. Come associazione, faremo azione nei confronti di chi ha responsabilità istituzionale e politica, per non creare figli e figliastri. Siamo già in un contesto molto complesso: la nostra regione è una delle locomotive del Paese per la capacità di produrre Pil e, in una situazione simile di disagio, dobbiamo essere tempestive per fare in modo che questa terra torni a svolgere il suo ruolo di guida".

Qual è il quadro attuale dei vostri associati?

"La fotografia è quella di un popolo silente, che ha iniziato a mettere in ordine l’officina prima ancora dell’abitazione, dopo aver perso casa e lavoro. Donne e uomini unici, che sanno affrontare le difficoltà con responsabilità, e in questo contesto abbiamo avuto la dimostrazione di spirito di squadra e di coesione per la ripartenza di un territorio messo in ginocchio dalla calamità".

Attorno all’esclusione si sta creando molta polemica.

"Non credo sia la stagione. Nel rispetto dei diversi ruoli, in questo momento bisogna mettere all’angolo le diatribe e le responsabilità dell’uno e dell’altro. Se ci sono stati eventuali intoppi o incomprensioni, si può rimediare, ma l’importante è rispondere alla nostra gente, con efficacia. Siamo autorevoli nel gridare un percorso di ripresa di questo territorio, andando oltre alle polemiche, che trovano il tempo che trovano. La sfida, insomma, è far sì che il territorio possa svolgere nuovamente la funzione del passato, per il bene del Paese e delle nostre comunità. Le diatribe, ora come ora, non sono di particolare valore. Verrà il tempo in cui discuteremo di questo, ma ora bisogna discutere di come fare per fare in modo che tutti si sentano parte integrante del sistema".

Quando dovrebbero arrivare gli aiuti e i ristori?

"Abbiamo bisogno di tempestività, che è l’elemento centrale. Ci servono certezze: dobbiamo sapere quando arrivano le risorse, come arrivano e le modalità procedurali, per fare in modo che la popolazione possa avere il risarcimento di quello che è effettivamente il danno che ha subito. L’autorevolezza del commissario Figliuolo è fuori discussione, ma dovrà avere gli strumenti necessari per rispondere a queste tre aspettative, che non sono solo quelle di Confartigianato, ma quelle del popolo emiliano-romagnolo, che devono essere rispettate".

m.m.