Confartigianato: Servadei presidente bis, Renzi segretario

Davide Servadei è stato confermato alla guida di Confartigianato Emilia-Romagna per il secondo mandato. La rielezione è avvenuta per acclamazione da parte del consiglio della federazione regionale dell’associazione, riunito a Bologna. Accanto a Servadei è stato confermato Amilcare Renzi alla guida della segreteria.

Nel discorso di ringraziamento, Servadei ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando che il mandato non riguarda solo la sua persona, ma l’intera squadra di Confartigianato Emilia-Romagna. "Ci attendono sfide importanti – ha detto il presidente –. Le imprese sono chiamate a completare le transizioni digitale e ambientale, per rafforzare la loro competitività in filiere sempre più esigenti. C’è poi il tema di coniugare innovazione e tradizione, cultura e tecnologia, connettendo l’artigianato ai grandi hub regionali, come la rete dei tecnopoli. Ciò richiede dialogo e presenza sempre più intensi con la Regione, per garantire progetti e supporto alle imprese artigiane in questi cambiamenti epocali".

"Inoltre – ha aggiunto –, è necessario un rafforzamento dell’offerta formativa, per la quale possiamo contare su FormArt, il più grande centro di formazione per la piccola e media impresa della regione, con l’obiettivo di sostenere la crescita delle competenze nel mondo artigiano".