Confconsumatori prende casa nella Torre di Cna

Confconsumatori Bologna cambia casa, ma non quartiere, passando da via San Donato al terzo piano della torre Cna in via Aldo Moro 22. "Una comunità di 100.000 bolognesi in un progetto di democrazia diffusa dove i consumatori vengono ascoltati e senza i quali il mercato non sarebbe libero e concorrenziale", afferma Claudio Pazzaglia (foto), direttore Cna Bologna. "Un’attività di tutela del cittadino nell’ambito di una collaborazione con Cna che segna un punto d’inizio per un futuro migliore", dichiara Emanuela Ferri, presidente Confconsumatori Bologna. Sarà attivo da dicembre anche lo ‘Sportello cittadini’ di Cna. Rivolgendosi a Cna Pensionati, Cna Per Te-Servizi al cittadino e Patronato Epasa-Itaco, nascerà un punto d’incontro dove i cittadini avranno la possibilità di avere risposte alle loro esigenze di consulenza, servizi e assistenza in ambito fiscale, oltre all’assistenza ai pensionati. "Occorre informare e aiutare le persone a ragionare e parlare insieme", dice Mara Colla, presidente onorario nazionale Confconsumatori. Adriana Locascio, presidente quartiere San Donato-San Vitale, aggiunge che "vanno riviste anche le campagne di educazione del consumatore". "Un’iniziativa che crea senso di comunità attraverso l’unione di più voci", annuncia Roberta Licalzi, consulente Confconsumatori e assessora comunale allo Sport e al bilancio.

Giovanni Di Caprio