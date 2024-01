Confcoop Terre d’Emilia: "Più certezze alle imprese"

Confcooperative Terre d’Emilia – realtà nata 11 mesi fa dall’integrazione delle Confcooperative di Bologna, Modena e Reggio Emilia – è giunta all’insegna della crescita all’appuntamento con l’assemblea generale, dove è stato riconfermato presidente Matteo Caramaschi, imprenditore agricolo reggiano di 49 anni. Il mandato durerà quattro anni. Il saldo dell’esercizio parla di 620 imprese associate con 139.000 soci, oltre 46.500 dipendenti e 8,5 miliardi di euro di fatturato: cifre che ne fanno la più importante realtà territoriali del sistema Confcooperative nazionale, con una quota del 18,1% sul fatturato nazionale e del 12% sul totale degli occupati. Inoltre guida segna un primato sul versante dei percorsi relativi alla legalità, con il 33% delle aderenti con rating di legalità.

Confcooperative Terre d’Emilia si conferma una potenza in campo agricolo con 152 imprese, 18.500 soci, 991 dipendenti e un fatturato di 5,2 miliardi di euro; nel lavoro e nei servizi alle imprese con 22.700 occupati in 137 cooperative; nei servizi alle persone (10.579 addetti, 185 imprese e 7.600 soci), ma anche nel credito (67.500 soci, 890 occupati), nella cultura, nello sport e turismo, nell’area del consumo e dell’utenza, con oltre 16.000 soci.

"Bilanci soddisfacenti – ha detto il presidente Caramaschi – che però richiedono ulteriori azioni interne tra aggregazioni, nuovi modelli, innovazione, ma soprattutto la definizione di un nuovo patto con il pubblico, il sindacato dei lavoratori, le altre associazioni imprenditoriali e il sistema della formazione per un nuovo e comune investimento sulla dignità e il valore lavoro, su uno sviluppo inclusivo che fa perno sui territori, su un sistema di welfare che valorizzi le competenze e i legami con le persone costruiti dalle coop e su nuove competenze che guardino più attentamente anche alle possibilità di autoimpiego attraverso la cooperazione".

Una richiesta, infine, alla politica e agli organi di governo: "Per ridare stabilità a percorsi di sviluppo possibili e necessari – ha detto Caramaschi - occorrono maggiori certezze per i percorsi d’impresa, cioè politiche di sviluppo e provvedimenti che non siano oggetto di continue deroghe, cambiamenti, blocchi e ripartenze che frenano gli investimenti". L’assemblea, nella quale è intervenuto anche il presidente nazionale Maurizio Gardini, si è conclusa con l’elezione dei 90 componenti del consiglio generale.

Marco Principini