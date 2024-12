Confcooperative a de Pascale: "Collaboriamo per lo sviluppo"

"Nel garantire con lealtà il nostro contributo sempre costruttivo al dibattito pubblico, siamo certi che sapremo proseguire insieme - ciascuno nel proprio ruolo - ad elevare il livello di sviluppo della nostra Regione". Così il presidente di Confcooperative Emilia Romagna Francesco Milza ha concluso la sua relazione al consiglio regionale dell’Associazione cooperativa, svoltosi al Palazzo della Cooperazione di Bologna alla presenza del neo eletto presidente di Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale.

"Confcooperative rappresenta un tessuto imprenditoriale costituito da circa 1.500 cooperative presenti in diversi settori produttivi e dei servizi, che producono 16 miliardi di fatturato con 90.000 occupati, in aggiunta al sistema delle Banche di credito cooperativo con 400 sportelli" ha sottolineato Milza. "La raccomandazione europea sull’Economia Sociale è una straordinaria occasione per valorizzare un sistema di imprese come quello cooperativo che promuove la prevalenza delle persone sul capitale, un rapporto generativo con le comunità e la governance democratica. Ben venga quindi la delega all’Economia Sociale nella nuova Giunta regionale, che a nostro parere deve essere affidata all’Assessorato allo Sviluppo Economico in quanto l’Economia Sociale riguarda tutti i settori della cooperazione, come ci insegnano la storia delle cantine e dei caseifici che si chiamavano ‘sociali’ già dall’inizio del secolo scorso".

"I valori cooperativi sono i valori dell’Emilia-Romagna, in questo senso, pur avendo avuto un risultato lusinghiero alle urne, l’affluenza è stata bassa, e dunque abbiamo molto bisogno dei sistemi associativi e dei valori di cui sono portatori, perché siamo consapevoli di non bastarci e dell’importanza di arricchire il nostro progetto, attraverso l’ascolto e il confronto" ha dichiarato de Pascale. "Un metodo collaborativo che sarà la nostra cifra, sia attraverso il Patto per il lavoro e il clima, sia attraverso incontri costanti su tutto il territorio, per costruire insieme sinergie e soluzioni corrette. Rispetto alla messa in sicurezza del territorio e alla gestione del post alluvione – ha concluso -, ho chiesto alle associazioni di rivestire il ruolo di garanti dell’attuazione di quel patto repubblicano che, come è noto, ho chiesto di accogliere alla presidente del Consiglio, attribuendomi anche le responsabilità di commissario per la ricostruzione". "Dal governo ci aspettiamo, in tempi brevi, un intervento che faccia chiarezza confermando gli impegni promessi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del 2023". Così il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, commenta la invece ‘svista’ che disconosce di fatto gli sgravi contributivi concessi alle imprese agricole danneggiate dall’alluvione. "In questi giorni le imprese stanno ricevendo dall’Inps avvisi di pagamento relativi al primo trimestre 2024 che non tengono affatto conto degli sgravi contributivi promessi dall’esecutivo per il cui godimento non è prevista la presentazione di alcuna istanza. Siamo certi si tratti di un problema a cui l’esecutivo saprà porre rimedio rapidamente mantenendo fede agli impegni assunti".