Confcooperative avverte il Comune "Così le imprese non reggono"

"Le imprese non reggono più. Sono molto deluso dalle risposte del Comune sull’avanzo di bilancio di quasi 40 milioni di euro...". Daniele Ravaglia, presidente di Confcooperative Bologna, si aspettava un esito diverso dal tavolo di venerdì tra il Comune (con l’assessora Roberta Li Calzi e altri esponenti della giunta), le imprese e le associazioni di categoria.

Che cosa si aspettava?

"Non che venisse risposto picche su tutte le nostre proposte. Penso all’esigenza della revisione dei prezzi degli appalti, ad esempio. Con i prezzi lievitati e l’aumento dei costi del lavoro, per le imprese è sempre più dura. Ma non solo. C’è il tema della Tari e anche quello dell’ Imu alle scuole paritarie, scuole che così rischiano di saltare lasciando a piedi 600 bambini".

Il Comune che cosa vi ha risposto?

"Che l’avanzo verrà utilizzato per investimenti di manutenzione straordinaria della città e per mantenere l’equilibrio finanziario dell’amministrazione. Tradotto: non vogliono rivedere le voci di spesa. Un paradosso. Perché così si aumenta il divario tra chi sta bene e chi sta male, senza tenere in considerazione le difficoltà delle imprese".

La Tari, comunque, il Comune l’ha mantenuta invariata...

"Sì, ma noi chiediamo un’agevolazione. Per certe imprese, non per tutte. Molte cooperative, ad esempio, che hanno vinto appalti per società partecipate del Comune, non riescono più a far quadrare i conti. Il punto, in questi casi, non sono i maggiori utili, ma tenere vive imprese che portano avanti un ruolo essenziale per il welfare di Bologna".

Il tavolo dell’altro giorno comunque va nella direzione di un dialogo, o no?

"Si fanno tavoli su tavoli. Ma sono inutili. Sulla paritarie la risposta è sempre la stessa: la giurisprudenza dice questo... ma non è mica legge. E, così, alcune scuole salteranno in aria". C’è un altro capitolo da affrontare: il rilancio del parco del cibo Fico. Che cosa ne pensa?

"Noi, con le nostre associate, siamo soci di Fico, ma non sapevamo nulla degli prossimi assetti. Non siamo stati coinvolti e neppure informati di quello che succederà. Credo che sul parco del cibo occorra, finalmente, chiarezza. Perché quando parliamo di Fico parliamo anche di lavoratori... quindi speriamo che se rilancio sarà, sia la volta buona. In caso contrario, la città chiederà conto al Comune di questa operazione che, finora, non ha portato i risultati sperati".

Rosalba Carbutti