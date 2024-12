Confcooperative: promuovere la cultura assicurativa contro i danni catastrofali

Dubito che un fondo sia efficace per la messa in sicurezza del territorio in tempi ragionevoli e per riparare i danni subiti dalle imprese. Piuttosto, è indispensabile che ci si impegni, partendo dalle istituzioni, nella diffusione di una cultura assicurativa contro i danni catastrofali.

Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre Emilia e presidente di Ciba Brokers, società di brokeraggio assicurativo del sistema dell’organizzazione, prende le distanze dall’idea del sindaco Lepore, che ha l’intenzione di costituire un fondo per trovare le risorse necessarie a mettere in sicurezza la città, seguendo il modello applicato alla torre Garisenda.

Ravaglia, cosa non la convince di questa idea?

"Parliamo di risorse talmente ampie che un’operazione del genere non si potrebbe sostenere. Seppur l’iniziativa sia meritoria per chi deciderà di contribuire, mettendo risorse proprie, non credo sarà efficace, anche perché servono tempi celeri".

Perché è fondamentale essere rapidi?

"Le imprese hanno subito dei danni che vanno riparati, consapevoli del fatto che ciò che è accaduto può capitare di nuovo. Ormai sappiamo che questi eventi hanno una periodicità molto forte".

Di cosa c’è bisogno, allora?

"Le imprese, in particolare, devono tutelarsi autonomamente, assicurandosi contro i danni catastrofali. È ormai imprescindibile, visto che parliamo di cifre importanti. E nella partita rientra anche il governo: le risorse pubbliche non saranno sufficienti per far fronte a danni del genere, così ripetitivi, che andrebbero a incidere sul debito pubblico. Questo significherebbe attingere da altri fondi, come dalla sanità o dalla scuola. Che, francamente, non credo abbiano un’eccedenza di risorse. Lo Stato non potrà più intervenire".

Quale sarebbe la soluzione?

"Penso sia indispensabile distribuire il rischio su tutte le imprese. Questa è la vera scommessa, perché le aziende oggi possono assicurarsi contro i rischi catastrofali, ma solo quelle che hanno una visione su un lungo periodo o si trovano in zone ad alto rischio, sismico e alluvionale, lo stanno facendo".

Per le imprese, però, questo è un ulteriore costo.

"La copertura assicurativa deve diventare un costo ordinario dell’impresa. Adesso il premio assume dimensioni, in alcuni casi, difficili da sostenere, ma se ci fosse una visione nazionale, la situazione cambierebbe: più realtà si assicurano, più si abbasseranno i costi di copertura. Ne va della sopravvivenza delle imprese, in particolare per quelle piccole che non possono attendere anni per i rimborsi".

Come si può trasmettere questo messaggio?

"Serve un’educazione culturale, con la collaborazione tra pubblico e privato nel raccontare questa esigenza, perché nel 2023 solo il 15% delle imprese a livello regionale era assicurato".

Confcooperative, in merito, com’è attrezzata?

"Siamo convinti dell’importanza dell’assicurazione, tanto da sposare Ciba Brokers, società di brokeraggio di Confcooperative, con l’obiettivo di educare i nostri imprenditori a prevenire questi rischi. La nostra compagnia ha già salvato, nell’alluvione del 2019, dei consorzi cooperativi che ora starebbero ancora aspettando i contributi pubblici. Un tema che coinvolge anche il sistema bancario, con un risparmio per le imprese che si assicurano".