Conferenza e passeggiata per ricordare Nicola Zamboni

Con una conferenza pubblica in programma domani ed una passeggiata tematica in programma sabato 18 novembre Zola rende omaggio a ‘Nicola Zamboni, scultore sociale’.

L’artista bolognese di fama internazionale deceduto all’inizio di quest’anno ebbe infatti un rapporto strettissimo con Zola Predosa, dove ha abitato per diversi anni, prima con la sua famiglia e poi in luoghi dove ha operato con i suoi atelier a Casa Bassi e poi a Villa Bentivoglio Pepoli. Ed è qui che ha realizzato le prime opere collocate in spazi pubblici come quella ancora presente nel giardino di via Risorgimento, nel parco Respighi o nel cortile delle scuole medie Francesco Francia.

Ha poi eseguito negli anni una serie di altre opere in ambiti privati (Manutencoop (oggi Rekeep), cantina Gaggioli, Zivieri, Coop Cam, chiesa di Rigosa), tenuto una mostra di grafica presso la biblioteca comunale e realizzato un’opera nella nuova biblioteca Alutto, Ferrari, Gennari, oltre a una serie di interventi collegati alla sua intensa frequentazione di questa comunità, nelle sue diverse articolazioni.

E sarà lo storico dell’arte e responsabile del suo archivio, Pietro Di Natale, a raccontare l’artista, lo scultore, l’uomo, il docente all’Accademia delle Belle Arti di Bologna e di Brera, lungo i sessant’anni della sua attività, nel corso della quale ha disseminato opere d’arte in luoghi pubblici e privati, con una particolare intensità nel territorio bolognese.

Aspetti che verranno illustrati da Pietro Di Natale domani alle 10,30 nello spazio Auditorium presso il municipio di Zola Predosa con un intermezzo a tema della Compagnia Teatrale Creazione.

Il sabato seguente (con prenotazione necessaria) a cura delle associazione Zeula e Ville storiche bolognesi si svolgerà un itinerario di visita guidata alle sue opere, a partire dalla monumentale scultura ‘Cooperando’ realizzata nel 2002 insieme a Sara Bolzani nell’attuale sede Rekeep.

Gabriele Mignardi