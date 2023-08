Conferenza-spettacolo su ambiente e rifiuti

Approda venerdì prossimo sul palco della Casa della conoscenza di Casalecchio la conferenza-spettacolo sul tema dell’ambiente e dei rifiuti. È ‘Separati in casa’, spettacolo, pensato, ideato e condotto da Federico Benuzzi, nel quale si affrontano queste tematiche in maniera leggera ma rigorosa, ironica e decisa, per motivare non solo a fare la raccolta differenziata, ma anche a scegliere bene per sensibilizzare la cittadinanza sulla raccolta differenziata. L’evento, organizzato dall’Associazione fisica e scuola di Bologna con la Fondazione Giuseppe Occhialini di Fossombrone, è proposto a chiusura di una scuola estiva di eccellenza che, da ieri al 2 settembre a Borgonuovo di Sasso Marconi, prepara alcuni fra i più brillanti studenti delle scuole superiori all’appuntamento internazionale delle Olimpiadi Internazionali della Fisica in programma in Iran, a Teheran, nel luglio 2024. La serata è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e tratta di tanti aspetti legati ai rifiuti: dall’invenzione del secchio per l’immondizia, ai tempi della rivoluzione industriale, alle discariche e agli inceneritori, passando per tutti i problemi legati all’inquinamento delle acque, fino al riscaldamento globale.