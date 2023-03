Conferenze sui giocattoli

Stasera, alle 21, secondo appuntamento del ciclo di conferenze legato alla mostra ‘Balocchi al museo. Giochi e giocattoli dalla collezione Pasqualini-Zanella’. In occasione della mostra, aperta al pubblico fino al 30 giugno, al Muv di Villanova si sussegue un ciclo di appuntamenti serali a cadenza mensile, che ha come focus il tema del giocare e dei giocattoli, nelle sue diverse implicazioni: antropologiche, pedagogiche e storiche. L’ospite di stasera è Micol Tuzi, pedagogista del Comune di Bologna. Attraverso un incontro-dialogo a più voci, a cui parteciperà anche il maestro burattinaio Vittorio Zanella, la pedagogista analizzerà il significato ed il valore del giocare nella formazione del bambino nell’età evolutiva e nell’adulto per tutta la vita. Chiuderà il ciclo giovedì 20 aprile, l’archeologa Monica Silvestri che, partendo dalle tracce del passato rinvenute durante gli scavi archeologici, spiegherà i giochi degli Antichi. L’appuntamento è oggi con ‘Nel regno del possibile. L’importanza dei giochi e del giocare nella formazione del bambino’. Apriranno la serata i saluti di Pier Francesco Prata, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune. L’ingresso è gratuito.