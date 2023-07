Gianni

Gennasi

IL RUSCO

In via Giorgione, nel quartiere Borgo Panigale-Reno, Hera e Comune non hanno badato a spese né fantasia: il cassonetto smarty applaude l’utente se smaltisce correttamente il pattume, la statua di un umarell (in materiale riciclato) osserva vigile, il disegno di un prato illeggiadrisce il contesto. La vita è bella e l’isola ecologica di più. Conferisci te che mi scappa da ridere.

CORTE DEI CONTI

Sì al bilancio della Regione, ‘ni’ ai numeri della sanità pubblica e di Bologna Fiere. Se non è un cartellino rosso, sono due gialli.

TRASPORTI

Venerdì a Palazzo D’Accursio i rappresentanti delle auto bianche verranno edotti sulla rivoluzione della Città 30, che alla categoria piace il giusto, anzi meno. Poche licenze, tariffe alte. Dice il saggio: chi trova un tesoro trova un taxi.

MALAVITA

Dall’inizio di giugno, tra città e provincia, i furti nelle abitazioni sono stati in media un paio al giorno. Le punte nelle zone ricche, dove d’estate la gente lascia più spesso e più a lungo la casa deserta per il weekend o il viaggio-vacanza. I soliti vuoti.

PILASTRO 1

Ha fatto ancora cilecca lo sfratto della famiglia citofonata da Salvini, che occupa abusivamente un alloggio Acer, avviato e affidabile mini-market della droga. All’ufficiale giudiziario la inquilina-gerente ha addotto motivi di salute per rifiutare di nuovo il trasloco in una struttura di Savigno. Se ne riparla a settembre. O la va o la spaccia.

PILASTRO 2

Ebbro di entusiasmo e di fiducia nel prossimo, un pregiudicato aveva organizzato al ristorante la festa per il proprio cinquantesimo compleanno, incurante di essere agli arresti domiciliari. Avvisata da qualcuno, presumibilmente un fraterno amico del de cuius, la polizia lo ha sorpreso con le mani nella torta, riportandolo alla Dozza. Come una candelina al vento.