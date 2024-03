Conferiti i riconoscimenti al mondo sportivo del territorio

La prima Stella al Merito di Zola Sport è andata a Loredano Comastri, al tre volte campione italiano di Duathlon, al campione del mondo Master 7 nel 2010 e di tante altre gare ciclistiche che aveva corso con la maglia del team ’Nuovo Parco dei Ciliegi’, morto a 74 anni il 6 dicembre scorso, mentre a cavallo della sua bici si allenava sulla vecchia Bazzanese. E oltre a quella di Comastri la Stella ieri mattina sul palco dell’auditorium Spazio Binario di Zola Predosa altre due Stelle al Merito sono state assegnate alla memoria di Roberto Bicchicchi, dirigente sportivo Asco Asd e a Fabio Bencivenni che per la PolMasi per oltre 30 anni ha seguito le attività adulti in piscina. Era la prima volta l’Amministrazione comunale zolese conferiva questo riconoscimento a quanti con il proprio impegno si sono distinti a favore del movimento sportivo locale.

Ed ecco allora le Stelle al Merito e gli applausi per Marco Trung Romagnoli che l’8 ottobre scorso si offrì volontario per aiutare gli arbitri impegnati nella gara interregionale di dama italiana che si teneva a Zola; per Giancarlo Biagini, dirigente e atleta del Ponteronca – Riale; per Nicole Stefani: prima tennista agonista zolese tesserata Fitp; per Erika Mandrioli e la sua passione per la danza che porta avanti da 35 anni; per Sauro Marchesini che da 20 anni aiuta gli atleti della Francesco Francia Pallacanestro; per Alessandro Gaiani, atleta e istruttore di Kung Fu e Sanda da 20 anni; per Gianni Giusti che da 50 anni collabora con con lo Sci Club Felsineo; per Gioele Marzillo che, cresciuto nelle giovanili del Zola Predosa Calcio, oggi gioca nella prima squadra; per Matteo Ramponi che, da karateca in erba, nel 2023 ha conseguito il grado di cintura nera terzo dan; per Arianna Pedrelli che da sempre segue le attività delle associazioni sportive zolesi; per Astorre Legnani e Lia Buratto, presidente e vicepresidente della Consulta dello Sport; per Tiziano Favaron, atleta di lungo corso e vicepresidente della Polisportiva Zola; per Arturo Ginosa, organizzatore della Lolli Auto Sport Club. Nicodemo Mele