Confesercenti critica gli scioperi dei trasporti al venerdì: impatto su acquisti e turismo a Bologna

In reazione allo sciopero e protesta sindacale nazionali di oggi, Confesercenti ha comunicato il suo malcontento in una nota: "Basta scioperi dei trasporti al venerdì". L’associazione di imprese aggiunge nella sua comunicazione che "non manca fine settimana che i sindacati dei ferrotranvieri non proclamino uno sciopero dei dipendenti di bus, tram e ferrovie. E sempre di venerdì". Una scelta che non approva l’organizzazione perché "con il sabato e la domenica, il venerdì è una giornata cruciale per gli acquisti delle famiglie, come dei turisti che, a migliaia, continuano ad arrivare sotto le Due Torri".

L’associazione dei pubblici esercizi e dei negozianti precisa di non contestare le ragioni dello sciopero, ma si lamenta che "avvenga solo e sempre nello stesso giorno della settimana". In effetti, sempre secondo la nota, "ad essere penalizzati non sono solo gli imprenditori, ma anche i dipendenti di queste medie e piccole imprese. Oltre ai cali di fatturato, specie in un periodo cruciale come questo natalizio, si impedisce a titolari e dipendenti di arrivare in tempo sul posto di lavoro". Oppure, si legge ancora, "li si costringe a ricorrere all’uso dell’automezzo privato per poter continuare a dare un servizio ai consumatori che abitano in città o che vengono a Bologna per una vacanza".

Per quanto riguarda lo sciopero generale di 24 ore di oggi, Tper ha fatto sapere che la protesta si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Mentre, negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290.290 sarà garantita la presenza di un operatore. Inoltre, anche il personale dedicato al Marconi Express partecipa alla protesta. Il servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata. Per le linee urbane di Imola a Bologna verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera.