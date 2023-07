Confesercenti pronta a tutelare i locali associati dal "danno d'immagine" sulla zona universitaria.

Confesercenti non ci sta al ’danno d’immagine’ sulla zona universitaria ed è pronta a tutelare anche legalmente i locali associati "che fossero oggetto di pubblicità negativa, segnalazioni artefatte, diffamatorie e fake news". L’avviso arriva in seguito alla diffida sul rumore prodotto dalla movida notturna presentato dai residenti di via Petroni. L’associazione dei commercianti "è molto preoccupata per il pesante danno di immagine che questa contrapposizione polemica si ripercuote sulla città e sulla sua vocazione turistica", fa sapere una nota. "Queste campagne allarmistiche sono anche un danno di immagine ed economico alle imprese commerciali e di pubblico esercizio che, per la loro presenza, garantiscono vivibilità e sicurezza sotto le Due Torri". Peraltro, segnala ancora Confesercenti, "appare stupefacente la polemica su via Petroni, dove bar, ristoranti, osterie e pub chiudono all’una di notte e nessuna attività economica della strada ha la concessione del dehors".