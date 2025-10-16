Confindustria, donne al centro: "Piccole e medie imprese a scuola di automazione"

Più tecnologia nelle imprese, senza sostituire l’uomo. È l’obiettivo del progetto ‘Automazione e intralogistica’ di Confindustria Emilia. "Non parliamo più semplicemente di automazione, ma di Human-Centric Automation – spiega Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia Area Centro –: un’automazione centrata sulla persona, pensata non per sostituire il lavoro umano, ma per affiancarlo e renderlo più sicuro ed efficiente". Un piano che nasce per accompagnare le imprese, in particolare quelle piccole e medie, in un percorso di trasformazione che porti "dal modello di fabbrica anni Ottanta a realtà moderne e connesse".

Da novembre partirà un programma formativo in tre moduli a cura di Toyota Material Handling Italia, mentre due gruppi di lavoro su automazione e digitale affiancheranno le imprese nella selezione di soluzioni e partner per l’automazione. Un processo basato anche sui dati della ricerca ‘Stato dell’automazione in Europa e in Italia’, realizzata da Boston Consulting Group, che integra due elementi fondamentali, a partire dalla sicurezza sul lavoro. "Tema attuale e doloroso – prosegue Bonfiglioli –. L’automazione può e deve essere uno strumento per prevenire incidenti". Poi la trasformazione demografica: "È bello pensare che certe attività potranno essere fatte sempre di più anche da ragazze, perché avranno le competenze per farle". "Investire in robotica e automazione è fondamentale – aggiunge Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico –, ma serve anche un accompagnamento formativo per imprenditori e maestranze. Non possiamo permetterci un rigetto della transizione da parte di chi deve attuarla. È il momento di agire, se vogliamo continuare a essere una regione che sta nel mondo".

a. a.