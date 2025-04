Confindustria Emilia, Bonfiglioli presidente

"La persona giusta al momento giusto" ha detto chi le cederà il testimone: da tempo ai vertici dell’associazione, Sonia Bonfiglioli sarà la prima donna a sedere sullo scranno più prestigioso di via San Domenico, sede degli industriali bolognesi prima e quartiere generale di Confindustria Emilia oggi, organizzazione che rappresenta anche gli imprenditori modenesi e ferraresi. Prima di lei, un lungo elenco di presidenti provenienti dalle più importanti aziende bolognesi: Stefano Borghi, Romano Volta, Gaetano Maccaferri, Maurizio Marchesini, Alberto Vacchi, fino al modenese Valter Caiumi, che ha preso in mano il timone di Confindustria Emilia dopo la fusione tra le tre organizzazioni territoriali. Donne ai vertici c’erano già state (al regionale oggi c’è Annalisa Sassi), ma non a Bologna, che però può vantare molte imprenditrici di successo: non solo Bonfiglioli alla Bonfiglioli Riduttori, ma anche Isabella Seràgnoli al gruppo Coesia.

Ingegnere meccanico che guida l’azienda di famiglia, ereditata dal padre Clementino, Bonfiglioli ha ricoperto in Confindustria ruoli di primo piano ed è stata anche consigliera di amministrazione dell’Aeroporto, incarico che ha lasciato lo scorso anno per divergenze sulla destinazione degli utili dello scalo.

Molte le sfide che la aspettano nei prossimi anni di mandato a cominciare dalla necessità di traghettare le aziende attraverso le turbolenze causate dalla guerra dei dazi, di cui Bonfiglioli ha parlato proprio qualche giorno in occasione di un convegno: "Iniziano a mancare i materiali" ha avvertito nel suo intervento alla tavola rotonda organizzata da Casa del Made in Italy.

Bonfiglioli, che sarà al vertice di Confindustria per il quadriennio 2025/2029, è stata designata dopo essere stata indicata all’unanimità dal consiglio generale della stessa associazione. I vicepresidenti da lei indicati sono Andrea Pizzardi e Fabio Tarozzi. A norma di statuto, la designazione del Consiglio dovrà essere ora sottoposta al voto della prossima Assemblea generale delle imprese associate, in programma venerdì 16 maggio. "Il prossimo quadriennio sarà impegnativo per le molteplici sfide e cambiamenti che ci attendono e Sonia, per l’esperienza associativa maturata in questi anni e per i risultati raggiunti con la sua impresa, è sicuramente la persona giusta al momento giusto", ha detto Caiumi. "Ci sono grandi mutamenti in corso e tante sfide che dovremo affrontare. Siamo consapevoli che ci sarà concesso di cogliere per primi molte opportunità, non perché siamo tanti, ma perché siamo espressione di un territorio straordinario. Lavoreremo per costruire insieme progetti anche collaborativi e nuove iniziative per supportare la crescita in associazione e nelle nostre aziende", ha detto a sua volta Bonfiglioli.