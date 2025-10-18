Confindustria lancia ’German talk’ : "La filiera italo-tedesca si rafforza"

Le relazioni tra le imprese emiliano-romagnole e quelle tedesche sono state al centro del ‘German talk’, il riorientamento della filiera italo-tedesca verso il 2030 organizzato ieri a Bologna da Confindustria Emilia-Romagna e AHK-Camera di Commercio Italo-germanica. "La nuova stagione d’investimenti tedeschi in infrastrutture, energia, difesa e digitale – ha affermato Jörg Buck, consigliere delegato AHK Italien – apre finestre concrete per le imprese italiane, in particolare per quelle dell’Emilia-Romagna. Oggi abbiamo l’occasione di costruire filiere più integrate, progetti comuni di ricerca e sviluppo, standard condivisi e lo sviluppo di settori cruciali per il futuro". La Germania resta "un partner fondamentale e rilevante per l’economia dell’Emilia-Romagna – puntualizza Marco Stella (foto), vicepresidente Anfia, in rappresentanza di Confindustria Emilia-Romagna – sia in termini di investimenti sia in termini di interscambio commerciale, con una forte integrazione produttiva delle filiere in molti settori chiave". Nel 2024 l’export dall’Emilia-Romagna alla Germania è valso 10 miliardi di euro.