Confindustria:: "Più tasse? . Era inevitabile"

"L’aumento delle tasse? Per un Bilancio del governo regionale sano era indispensabile". Il numero uno degli industriali non piccona del tutto la manovra di Michele de Pascale. Valter Caiumi (foto in alto), presidente di Confindustria Emilia Area Centro, a margine di un incontro sull’intelligenza artificiale ha commentato così la misura del governatore che molti hanno definito "lacrime e sangue", dall’aumento dell’Irap fino a quello sull’adizionale regionale Irpef (in mezzo anche bollo auto e ticket sanitari): "Gli aumenti sono sempre un problema, bisogna vedere però i rovesci della medaglia, cosa ci portano o quali sono gli effetti".

Una manovra fisiologica, insomma, che di certo non fa sorridere Confindustria, ma che guarda a "un 2025 complesso".

"Gli aumenti se non ci fossero sarebbe meglio – prosegue Caiumi –, ma pensiamo all’inflazione o al caro energia: sono aspetti che non sono nelle mani del presidente della Regione. Il 2025 è un anno complesso, che mette a dura prova le imprese, ma io che guido Confindustria da tempo so che le nostre hanno una capacità di reazione straordinaria e una presenza nel mondo unica". Per de Pascale "la verità è che una serie di manovre a livello nazionale è finanziata con tagli agli enti territoriali: il Governo riduce un’aliquota, la paga con un taglio agli enti locali e poi gli enti locali, di tutti i colori politici, sono costretti a fare gli aumenti". "Non so se nella storia dell’umanità l’incremento di una tassa sia mai stato accolto con entusiasmo, anche da chi difende gli interessi delle imprese", insiste il governatore, che poi ricorda come "centinaia di Comuni e diverse Regioni hanno annunciato aumenti di aliquote e tariffe".

fra. mor.