Confindustria punta su una donna. Bonfiglioli presidente per l’Emilia

Sonia Bonfiglioli, presidente della bolognese Bonfiglioli Riduttori, sarà la prossima presidente di Confindustria Emilia per il quadriennio 2025-2029. L’imprenditrice, che prenderà il posto di Valter Caiumi, è stata designata dopo essere stata indicata all’unanimità dal consiglio generale di Confindustria Emilia che si è riunito martedì. I vicepresidenti da lei indicati sono Andrea Pizzardi e Fabio Tarozzi. A norma di statuto, la designazione del Consiglio dovrà essere ora sottoposta al voto della prossima Assemblea generale delle imprese associate, in programma venerdì 16 maggio. "Ci sono grandi mutamenti in corso e tante sfide che dovremo affrontare – sono le prime parole della presidente in pectore –. Siamo consapevoli che ci sarà concesso di cogliere per primi molte opportunità, non perché siamo tanti, ma perché siamo espressione di un territorio straordinario. Lavoreremo per costruire insieme progetti anche collaborativi e nuove iniziative per supportare la crescita in associazione e nelle nostre aziende".

Sposata, con due figli, Bonfiglioli è laureata in Ingegneria meccanica, con Mba alla Profingest (ora BBS) e Amp alla Iese. Dal 2010 è presidente del Cda di Bonfiglioli Riduttori Spa, azienda specializzata nell’automazione industriale che progetta, fabbrica e distribuisce una gamma completa di motoriduttori, motori elettrici, riduttori epicicloidali, inverter e Pcba. Una realtà fondata a Bologna nel 1956 dal padre Clementino e oggi presente come Gruppo in oltre 80 Paesi, con 23 filiali, 18 stabilimenti produttivi e oltre 4.700 dipendenti nel mondo. Bonfiglioli, Cavaliere del Lavoro nel 2015, è divenuta vicepresidente di Confindustria Emilia Area Centro nel 2019.