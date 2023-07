Confiscati beni e aziende: "Proventi di reati"

Tutto il suo ‘impero’, dalle case alle aziende, sarebbe frutto di una lunga e articolata carriera criminale, che si protrae da trent’anni. Un periodo in cui il quarantottenne Roberto Vito, nato a Rossano Calabro, ma residente da anni a Calderara, avrebbe ampiamente dimostrato la sua pericolosità sociale. Una ‘deformazione professionale’ che ora ha portato la Procura a richiedere e ottenere, nei suoi confronti, un provvedimento di sequestro preventivo di beni, per 205mila euro totali.

Sono stati i carabinieri del nucleo Investigativo, guidato dal tenente colonnello Giuseppe Nardò, a sviluppare le indagini che hanno portato alla confisca, comparando i redditi dichiarati da Vito e quanto effettivamente posseduto dall’uomo. Accertamenti che hanno evidenziato una sproporzione tra i redditi denunciati e i beni acquisiti durante il periodo di ‘pericolosità sociale’ contestato. Ossia, un appartamento a Calderara, un’azienda edile a Bologna, di cui era titolare esclusivo, e due autoconcessionarie a Rossano, di cui deteneva quote pari al 50 e al 75%. Il provvedimento è stato eseguito ieri, mentre il quarantottenne si trovava in vacanza in Calabria.

La decisione del tribunale prende atto del curriculum criminale di Vito, maturato in trent’anni di attività, durante i quali ha anche collaborato fattivamente con le bande di bancomattari del Pilastro. Un percorso ricostruito dai militari dell’Arma, che annovera reati come tentato omicidio volontario, tentato furto aggravato, tentata rapina aggravata, ricettazione, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, sequestro di persona, minaccia e detenzione illegale di armi, riciclaggio. Di recente, il quarantottenne è stato denunciato per furti, tentati o consumati alle colonnine self service: nel 2021 a Mestre, nel 2019 a Taranto e nel 2017 a Salerno. Anche nel 2008 Vito, che all’epoca dei fatti aveva 35 anni, fu denunciato per furto aggravato in concorso per aver fatto esplodere un dispositivo bancomat di Baricella, utilizzando una miscela chimica rubata due mesi prima a un’azienda di Calderara. Per i fatti del 2008, l’uomo fu condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

