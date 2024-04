"Conflitto solo se democratico"

Sulla battaglia per il parco Don Bosco in San Donato, da settimane portato avanti dal comitato che non vuole la costruzione delle nuove scuole Besta, intervengono anche i sindacati Cgil-Cisl-Uil.

"La storia del movimento dei lavoratori e del sindacato confederale ci ricorda che il conflitto, esercitato in forme democratiche e non violente, è un valore costituzionale e strumento di emancipazione per tutte e tutti – è la riflessione –. Sulla vertenza delle scuole Besta auspichiamo quindi che le parti possano trovare punti di incontro come la storia della nostra città dimostra", affermano dunque i segretari Michele Bulgarelli (Cgil), Enrico Bassani (Cisl) e Marcello Borghetti (Uil).

In una nota congiunta, inoltre, i segretari dei sindacati confederali esprimono la loro solidarietà alle due giornaliste – la nostra Chiara Caravelli e una collega di Repubblica – "aggredite nella mattinata di venerdì di fronte al tribunale. Le giornaliste erano lì per svolgere il loro lavoro, lavoro prezioso che spesso racconta il mondo del lavoro, le sue fragilità, le vertenze e anche le sue conquiste".