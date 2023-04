Confraternite dell’Emilia-Romagna in pellegrinaggio a San Luca

Il santuario della Beata Vergine di San Luca ha ospitato il 15 aprile uno storico pellegrinaggio che per la prima volta ha riunito le confraternite dell’Emilia-Romagna. Il cardinale Matteo Maria Zuppi ha guidato il pellegrinaggio e presieduto la messa. Per la Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia è intervenuto il presidente Rino Bisignano. Al Colle si sono ritrovati 39 sodalizi, il 50% di quelli attivi in regione, provenienti dalle Diocesi di Bologna, Piacenza-Bobbio, Parma, Reggio Emilia-Guastalla, Modena-Nanantola, Imola, Ferrara-Comacchio e circa 400 tra consorelle e confratelli; presente anche una confraternita della Diocesi di Padova, una rappresentanza della Diocesi di Milano e il vice coordinatore del Triveneto Amarillo Melato. L’organizzazione è stata curata dalle 4 confraternite di San Luca, in unione con il Coordinamento delle Confraternite dell’Emilia-Romagna della Confederazione, rappresentato da Valerio Odoardo, coordinatore regionale, e da Raffaele Landuzzi, vice coordinatore regionale per Bologna e l’Emilia Romagna centrale.