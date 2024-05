Dopo tanti confronti a distanza oggi alle 18,30 alla Casa per la pace Filanda alla Croce è in programma il primo confronto in diretta tra i quattro candidati sindaco. Iniziativa dell’associazione Percorsi di Pace che anticipa già la prima domanda che verrà posta a Marco Odorici, Matteo Ruggeri, Enrico Pasquariello e Dario Braga: ‘quali idee metterete in campo per affermare Casalecchio come città per la pace, la nonviolenza e la solidarietà? Un interrogativo che è legato alla missione dell’associazione attiva nella Casa per la pace declinata con conferenze, mostre, passeggiate, campagne di sensibilizzazione e manifestazioni pubbliche. A raccontare i progetti dei candidati e delle liste collegate ad essi saranno appunto Marco Odorici, sostenuto da Potere al popolo, che dopo il deposito delle firme di presentazione delle liste ha annunciato la prima iniziativa il prossimo fine settimana davanti al monumento ai partigiani. Secondo nell’ordine degli interventi il candidato di Pd, Casalecchio bene comune, Buon futuro Casalecchio, Psi, Italia Viva ed una quinta lista ‘Ex M5s’ che sostengono Matteo Ruggeri, ufficialmente indicato dal Pd e che sulla base della decisione dei vertici del M5s non potrà utilizzare il logo e la denominazione dei grillini, che avevano regolarmente raccolto e presentato le firme necessarie. Dall’altra parte dello schieramento per la prima volta si presenta unito il centroestra nel sostegno ad Enrico Pasquariello e le due liste nelle quali si rappresentano FdI, FI, Lega, Rete civica e Noi moderati. Sui temi della pace e poi sui progetti e la visione della Casalecchio del futuro interverrà poi Dario Braga, sostenuto dal composito centrosinistra alternativo al Pd, la lista civica a guida Cevenini, Azione, i Girasoli ed Europa verde.

g.m.