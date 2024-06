Congedi anche per curare gli animali

Alla Carbopress Spa di Sant’Agata è stato siglato il primo contratto integrativo aziendale. Lo comunica la Fim Cisl. Carbopress, con circa 80 dipendenti, è leader nelle tecnologie di produzione della fibra in carbonio e fornitrice di aziende di primissimo livello del settore automotive di lusso. E i dipendenti hanno votato a larghissima maggioranza il referendum per l’approvazione del primo contratto integrativo aziendale, firmato dalla Fim Cisl, unica sigla sindacale presente.

Diversi i temi inseriti nel documento. Con il contratto integrativo è implementata una precisa programmazione di incontri con la Rsu su temi organizzativi, dati economici, occupazionali e formativi. Nell’ambito della conciliazione vita - lavoro sono riconosciute, inoltre, delle ore per visite mediche per i lavoratori e i loro familiari e per la cura degli animali domestici. Per la parte economica per il 2024 è prevista l’erogazione di una tantum di 800 euro in buoni welfare; mentre per il triennio 2025 -2027 un premio di risultato pari a 1.300 euro.

"Esprimiamo grande soddisfazione – dichiara la segreteria Fim Cisl Area metropolitana bolognese – per il raggiungimento di un risultato che ha visto un’ampia partecipazione dei lavoratori. Con i contratti integrativi si consolidano i rapporti sindacali e si costruiscono le basi per una partecipazione attiva dei lavoratori alla vita dell’azienda e ai risultati aziendali. Con i premi di risultato, una delle sfide principali del sindacato, si permette, inoltre, ai lavoratori di incrementare il salario".

p. l. t.